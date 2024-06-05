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أرامكو

انتهاء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بطرح "أرامكو"..اليوم

تمثل 10% من الطرح الثانوي الذي انطلق يوم الأحد

دبي - العربية.نت
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ينتهي اليوم اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم من أسهم أرامكو الجديدة تمثل 10% من الطرح الثانوي الذي انطلق يوم الأحد.

وفي تفاصيل اكتتاب الأفراد، بحسب نشرة الإصدار، يكتتب المساهمون الأفراد بأسهم أرامكو على سعر 29 ريالا، عند الحد الأعلى لهامش التسعير.

وسيتم إعادة الأموال الفائضة لهم في 11 من يونيو، وذلك في حال كان التسعير النهائي أقل من السعر المكتتب عليها عند 29 ريالا، كما سيتم رد الفائض للمستثمرين الأفراد إذا لم يحصلوا على تخصيص كامل للأسهم التي اكتتبوا بها.

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وحسب نشرة الاكتتاب، سيتم إعادة كل الأموال لهم والعمولات التي دفعوها، في حال كان التسعير النهائي للطرح أعلى من سعر إغلاق سهم أرامكو يوم الخميس 6 يونيو.

مع الإشارة إلى أنه سيتم إيداع الأسهم في محافظ المستثمرين، ليبدأوا التداول عليها يوم الأحد 9 يونيو، كما أنه من المرتقب الإعلان عن التسعير النهائي والتخصيص يوم الجمعة 7 يونيو، وبدء التداول على الأسهم الجديد يوم الأحد 9 من يونيو.

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