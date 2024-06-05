مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيتكوين

بيتكوين تسجل أطول موجة ارتفاع يومية منذ مارس مع تزايد الرهان على خفض الفائدة

العملة تجاوزت مستوى 71 ألف دولار وحققت مكاسب للجلسة الخامسة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 71 ألف دولار وحققت مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أطول موجة ارتفاع يومية لها في ثلاثة أشهر

ويعد هذا الرقم أقل بنسبة 5% تقريباً عن الرقم القياسي السابق البالغ نحو 74 ألف دولار والذي تم تسجيله في منتصف مارس.

ويأتي ارتفاع البيتكوين في ظل تنامي احتمالات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ويقوم المتداولون بتسعير احتمالية أكبر لخفض أسعار الفائدة الأميركية في أوائل شهر نوفمبر، وذلك في أعقاب البيانات التي تشير إلى اعتدال التضخم في الولايات المتحدة، وضعف سوق العمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط