بيتكوين تسجل أطول موجة ارتفاع يومية منذ مارس مع تزايد الرهان على خفض الفائدة

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تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 71 ألف دولار وحققت مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أطول موجة ارتفاع يومية لها في ثلاثة أشهر
ويعد هذا الرقم أقل بنسبة 5% تقريباً عن الرقم القياسي السابق البالغ نحو 74 ألف دولار والذي تم تسجيله في منتصف مارس.
ويأتي ارتفاع البيتكوين في ظل تنامي احتمالات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ويقوم المتداولون بتسعير احتمالية أكبر لخفض أسعار الفائدة الأميركية في أوائل شهر نوفمبر، وذلك في أعقاب البيانات التي تشير إلى اعتدال التضخم في الولايات المتحدة، وضعف سوق العمل.
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