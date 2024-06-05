عمومية "البحري" تقر توزيع أرباح نقدية 5.5% للسهم عن 2023

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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 5.5% أو ما يعادل 0.55 ريال للسهم، عن العام المالي 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ 406.05 مليون ريال توزع على نحو 738.28 مليون سهم.

وذكرت أن تاريخ استحقاق التوزيعات سيكون في 4 يونيو للمسجلين لدى مركز إيداع، على أن يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تصرف سنويًا من بداية عام 2024م لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والاستراتيجية.