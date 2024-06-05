"السيادي القطري" يستحوذ على 10% في ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشترك بالصين

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وافق جهاز قطر للاستثمار على شراء حصة 10% في ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشترك في الصين من شركة الاستثمار "Primavera Capital" بحسب مصدرين لوكالة "رويترز".

وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها ستجعل جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في شركة "China AMC"، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 248 مليار دولار وتوفر صناديق مشتركة وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وذكرت مؤسسة Global SWF أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثمرت7 مليارات دولار في الصين منذ يونيو من العام الماضي.