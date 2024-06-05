"بنان العقارية" تقدم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية

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أعلنت شركة بنان العقارية عن تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية بتاريخ 4 يونيو الجاري من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.

قالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها سبق أن أعلنت بتاريخ 4 يوليو 2024 عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

أعلنت شركة بنان العقارية بتاريخ 14 مايو الماضي عن التعاقد مع شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة دعماً لمستويات السيولة،وذكرت أن القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة. علماً بأن مدة التعاقد 12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.