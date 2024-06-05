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نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يغلق على تراجع بعد بيانات وظائف أميركية ضعيفة

ارتفاع الين أثر سلباً على المعنويات

طوكيو - رويترز
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اختتم المؤشر نيكاي الياباني تداولات اليوم الأربعاء على تراجع، وسط انخفاض الأسهم سريعة التأثر بالتطورات الاقتصادية في أعقاب بيانات جاءت أضعف من المتوقع لسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما أثر ارتفاع الين سلباً على المعنويات.

وهبط المؤشر نيكاي 0.89% ليغلق على 38490.17 نقطة.

وأنهت وول ستريت تعاملات أمس مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام في أبريل/نيسان، مما يشير إلى تباطؤ في قوة سوق العمل وهو ما يدعم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة هذا العام.

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وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الليلة الماضية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه بفعل تقليص المستثمرين لرهاناتهم في الأسواق الناشئة في التعاملات الآسيوية.

ونزل مؤشر شركات الشحن 2.86%، وتراجع مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 2.95%، وانخفض مؤشر شركات الصلب 2.05%.

وتراجع قطاع التأمين 3.73% وكان الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الفرعية بالبورصة والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.64% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة إليوت مانجمنت تعيد بناء حصة تتجاوز قيمتها ملياري دولار في المجموعة المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41% إلى 2748.22 نقطة مع انخفاض سهم تويوتا موتور 2.43% ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر.

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