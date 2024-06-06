الأسهم العقارية في الصين تتجه للدخول في سوق هابطة
انخفض مقياس "بلومبرغ" لأسهم المطورين الصينيين بما يصل إلى 3.2%
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تتجه الأسهم العقارية في الصين من الناحية الفنية للدخول في سوق هابطة، حيث انخفض مقياس Bloomberg Intelligence لأسهم المطورين الصينيين بما يصل إلى 3.2%.
وقد أدى هذا الانخفاض إلى توسيع الخسائر من أعلى مستوى في منتصف مايو إلى نحو 20%.
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وانخفض سهم Sunac China Holdings بما يصل إلى 11%، في حين انخفض سهم Shimao Group Holdings بنسبة 8.3% مع زيادة الشكوك حول قدرة بكين على اتخاذ تدابير تنعش الطلب وتعالج تخمة المعروض.
وفي الوقت نفسه، خفضت فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها لقيمة مبيعات المنازل الجديدة في عام 2024، حيث تتوقع الآن انخفاضا بنسبة 15% إلى 20%.
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