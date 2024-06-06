مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
عقارات الصين

الأسهم العقارية في الصين تتجه للدخول في سوق هابطة

انخفض مقياس "بلومبرغ" لأسهم المطورين الصينيين بما يصل إلى 3.2%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تتجه الأسهم العقارية في الصين من الناحية الفنية للدخول في سوق هابطة، حيث انخفض مقياس Bloomberg Intelligence لأسهم المطورين الصينيين بما يصل إلى 3.2%.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى توسيع الخسائر من أعلى مستوى في منتصف مايو إلى نحو 20%.

ما تداعيات تصفية أكبر شركة عقارات في الصين؟

وانخفض سهم Sunac China Holdings بما يصل إلى 11%، في حين انخفض سهم Shimao Group Holdings بنسبة 8.3% مع زيادة الشكوك حول قدرة بكين على اتخاذ تدابير تنعش الطلب وتعالج تخمة المعروض.

وفي الوقت نفسه، خفضت فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها لقيمة مبيعات المنازل الجديدة في عام 2024، حيث تتوقع الآن انخفاضا بنسبة 15% إلى 20%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد الاستعدادات لخدمة الحجاج في مشعر منى العربية ترصد الاستعدادات لخدمة الحجاج في مشعر منى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط