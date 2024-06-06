بلومبرغ: الطرح الثانوي لـ"أرامكو" جذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب

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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" بقيمة قد تصل إلى 12 مليار دولار قد جذب اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب.
ووفقا للمصادر، قدم المستثمرون ما يكفي من العطاءات لتغطية الطرح بالكامل، ولكن لم يتم بعد الإعلان عن حجم الطلب الذي جاء من الخارج بشكل دقيق.
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وبصرف النظر عن المؤسسات الأجنبية، كان الطلب على الطرح قويا أيضا من المستثمرين الآسيويين، حسب المصادر، ما يشير إلى علاقات المملكة المتنامية مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند.
وكانت "أرامكو" قد أعلنت عن طرح عام ثانوي لأكثر من 1.5 مليار سهم تُشكّل حوالي 0.64% من أسهم الشركة.
وتنتهي اليوم الخميس فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة بالطرح العام الثانوي للشركة والتي بدأت يوم الأحد الماضي.
يشار إلى أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد.
وعلى المستوى المحلي أيضا، كان هناك اهتمام قوي. ويشير الطلب على طرح أرامكو إلى أن أكبر شركة نفط في العالم، بالنسبة لبعض المستثمرين، أصبحت أكثر جاذبية على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وتحول الطاقة.
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