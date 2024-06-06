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تراجع معظم بورصات الخليج والمؤشر القطري يواصل مكاسبه

هبوط مؤشر دبي القياسي بشكل طفيف

دبي - العربية.نت
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تراجعت معظم البورصات الخليجية، اليوم الخميس، في ظل حذر المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثا عن مزيد من المؤشرات على توقيت تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وترى الأسواق أن هناك فرصة 70% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وتتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة مرتين تقريبا هذا العام. ويتوقع خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم أيضا تخفيضين.

وسيوفر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو/أيار المقرر صدوره غدا الجمعة المزيد من الدلائل على مسار سعر الفائدة الأميركية، "رويترز".

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تربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1% بعد مكاسب في الجلسة السابقة. وخسر سهم الشركة العالمية القابضة 0.3، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2%.

وانخفض مؤشر دبي القياسي بشكل طفيف مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.3%، وهوى سهم شركة تاكسي دبي 2.7%. لكن سهم سالك ارتفع 1.8%.

فيما عاود مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي الارتفاع بعد جلستين متتاليتين من التراجع وصعد 0.1%، بدعم من أسهم قطاع الخدمات المالية. وارتفع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.4%، وتقدم سهم أرامكو السعودية 0.4%.

وجذبت عملية الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات.

ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى اليوم الخميس، وستقوم بتسعير الأسهم غدا الجمعة.

ومن بين الرابحين الآخرين، قفزت أسهم شركة مياهنا القابضة 29.91% إلى 14.94 ريال مقارنة بسعر الاكتتاب العام البالغ 11.50 ريال للسهم في أول ظهور لها في السوق.

وواصل المؤشر القطري صعوده للجلسة السادسة على التوالي، مرتفعا 0.4%، مع تحقيق معظم القطاعات مكاسب. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7% وسهم قطر للوقود 1.4%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري الرئيسي "إيجي إكس" 30 للجلسة الثانية على التوالي منخفضا 0.8%، إذ طال التراجع جميع القطاعات.

وهوى سهم شركة إيسترن كومباني 22.1%، وهبط سهم شركة "إي فاينانس" 6.3%.

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