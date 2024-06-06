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شعار شركة الليف العالمية
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اكتتابات

تغطية طرح "الليف العالمية" بنسبة 125.5% والسعر 50 ريالاً للسهم

إجمالي الأسهم المطروحة 1.5 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح بنجاح وتغطيته بنسبة 125.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" إن عدد الأسهم المطروحة 1.5 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة وسعر الطرح 50 ريالا للسهم.

وسوف تقوم شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

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