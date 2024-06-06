"ألف" للتعليم الإماراتية تحدد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى 1.35 درهم للسهم

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حددت شركة ألف للتعليم القابضة الإماراتية سعر الطرح النهائي لاكتتاب أسهمها عند الحد الأعلى البالغ 1.35 درهم للسهم.

وتمت تغطية الاكتتاب العام لشركة "ألف" بنحو 39 مرة، فيما بلغ حجم الطرح تقريباً 1.89 مليار درهم.

وكانت شركة "ألف" للتعليم قد طرحت 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من رأسمالها.

وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم. ومن المتوقع بدء التداول على السهم في سوق أبوظبي 12 يونيو الحالي.

وتأسست "ألف" للتعليم في 2016 وتوفر برامج تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتوفر المنصة خدماتها لنحو 1.1 مليون طالب مسجل وما يقرب من 50 ألف معلم وسبعة آلاف مدرسة، بحسب بيانات حتى نهاية العام الماضي.

ويأتي الطرح العام الأولي لشركة "ألف" عقب إدراج شركات تعليمية أخرى في المنطقة في السنوات القليلة الماضية منها تعليم القابضة.

وذكرت أمانات القابضة في مايو الماضي أنها تدرس خيارات لمنصتها التعليمية تشمل الطرح العام.