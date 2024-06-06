"أوراسكوم المالية" المصرية تتكبد 22.8 مليون جنيه خسائر فصلية

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تكبدت شركة أوراسكوم المالية القابضة المصرية خسائر بقيمة 22.8 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل ربح بقيمة 19.8 مليون جنيه.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، إنها تكبدت خسارة تشغيلية بقيمة 64.6 مليون جنيه في الربع الأول من 2024 مقابل خسارة تشغيلية بقيمة 34.4 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة في مصر اليوم الثلاثاء 23 أبريل الماضي إن حوالي 70.1% من مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة استجابوا لعرض شراء إجباري قدمته للاستحواذ على 90% من الشركة عبر مبادلة الأسهم.

وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية أنها ستصدر 58 مليونا و338 ألفا و370 سهما جديدا لمساهمي أوراسكوم بواقع سهم واحد من أسهمها مقابل 57.76 سهم في أوراسكوم المالية القابضة.