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وول ستريت

"غولدمان ساكس" يتوقع ضخ أموال ضخمة في أسواق الأسهم اعتبارا من يوليو

البنك رجح أن تستفيد أسعار الأسهم من العوامل الموسمية وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد

دبي - العربية.نت
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توقع قسم التداول في بنك غولدمان ساكس تدفقات نقدية كبيرة إلى أسواق الأسهم في أوائل شهر يوليو، ما قد يؤدي إلى زيادة المكاسب أوائل الصيف.

ورجح البنك أن تستفيد أسعار الأسهم من العوامل الموسمية وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد، بما أن تاريخيا أول أسبوعين من يوليو يشهدان تدفقات ضخمة خاصة من أموال المستثمرين الأفراد.

جدير بالذكر أن استثمارات صناديق التحوط في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى بالولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا، بعد النتائج القوية لشركة "إنفيديا" في الربع الأول، التي صدرت الأسبوع الماضي.

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ووفقا لبنك "غولدمان ساكس"، فإن أسهم شركات "Magnificent seven" التي تشمل مايكروسوفت وأبل وإنفيديا وألفابت وأمازون وميتا وتسلا تمثل حاليا نحو 21% من إجمالي صافي انكشاف صناديق التحوط للأسهم الأميركية المنفردة.

وارتفع مؤشر UBS لأسهم Magnificent seven بشكل ملحوظ، بعد تفوق الأرباح الفصلية لشركة "إنفيديا" على التوقعات مما أدى إلى تعزيز الزخم حول الذكاء الاصطناعي.

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