"نيكاي" يصعد وسط ارتفاع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس، بعد صعود سهم طوكيو إلكترون وغيرها من الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.55% ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35% ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46%.

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91%.

وقفزت أسهم صناعة الرقائق في الولايات المتحدة 4.5% الليلة الماضية بدعم من مكاسب شركتي إنفيديا وتايوان لصناعة أشباه الموصلات.

وبلغت قيمة إنفيديا ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى لتتجاوز شركة أبل وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس وسط توقعات شبه مؤكدة بأن يخفض الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان اجتماعيهما للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 275723 نقطة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36% منها وانخفض 59%، فيما لم يطرأ تغير على 3%.