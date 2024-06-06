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شركة مصنع مياه سما الصحية
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"هيئة السوق" توافق على طرح 20% من أسهم "مياه سما الصحية" وإدراجها في "نمو"

تمثل 10 ملايين سهم

دبي - العربية.نت
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​وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتاريخ 5 يونيو 2024 على طلب شركة مصنع مياه سما الصحية تسجيل أسهمها وطرح 10ملايين سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية"نمو".

وقالت الهيئة في بيان إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأكدت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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