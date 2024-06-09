سهم أرامكو يغلق على ارتفاع بـ1% في أول يوم تداول لأسهم الطرح الثانوي

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بدأ اليوم تداول أسهم الطرح الثانوي لأرامكو حيث حددت الشركة السعر النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم، ما يمثل خصما بنسبة 6% على آخر إغلاق للسهم قبل الإعلان عن الصفقة، وتراوح النطاق السعري للطرح ما بين 26.7 و 29 ريالا للسهم.

ويؤهل هذا التسعير المملكة لجمع نحو 42.1 مليار ريال (11.2 مليار دولار).

وتم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1.3 مليون مكتتب وتخصيص 10 أسهم للفرد كحد أدنى.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة بنحو 1.06% في نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى 28.60 ريال، وبلغت كميات التداول نحو 1.73 مليار سهم، بقيمة فاقت 47.3 مليار ريال.

وشهدت سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ صفقات خاصة على أسهم أرامكو السعودية، فيما يخصص أسهم الطرح الثانوي للأسهم المكتتب فيها بقيمة إجمالية تبلغ 42.1 مليار ريال.

وأظهرت بيانات "سوق تداول"، أنه تم تنفيذ صفقات خاصة على أسهم طرح "أرامكو" والبالغة 1.545 مليار سهم، بسعر 27.25 ريال، وهو سعر الطرح النهائي الذي تم تحديده سابقاً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن أكبر 6 صفقات بعملية تخصيص الأسهم بالطرح الثانوي لأرامكو تمثل 52% من إجمالي الاكتتاب.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الصفقات الخاصة المنفذة بطرح أرامكو معظمها جاء من مستثمرين أجانب.

وأشار جامع إلى أن الاقبال الكبير يدل على قوة ومتانة أرامكو وأهميتها على المستوى العالمي، فضلا عن سعر الطرح جذاب.