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سمو العقارية
مقر شركة سمو العقارية
سوق السعودية

عمومية "سمو العقارية" تقر زيادة رأس المال بنسبة 33.33% بأسهم منحة

عبر رسملة 125 مليون ريال من الأرباح المبقاة وتوزيع سهم مجاني لكل 3 أسهم مملوكة

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو شركة سمو العقارية السعودية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 6 يونيو الجاري على زيادة رأس المال بنسبة 33.33% عبر منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم مملوكة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن رأس المال سيرتفع من 375 مليون ريال إلى 500 مليون ريال وسيرتفع عدد الأسهم من 37.5 مليون سهم قبل الزيادة إلى 50 مليون سهم بعد الزيادة بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم.

وأوضحت أن تمويل الزيادة سيتم عبر رسملة 125 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

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وذكرت أن الأحقية في أسهم المنحة ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إن الهدف من زيادة رأس المال تعزيز الملاءة المالية ودعم توسعاتها المستقبلية.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 54.54 مليون ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

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