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شعار شركة بوبا العربية للتأمين
شعار شركة بوبا العربية للتأمين
سوق السعودية

"بوبا العربية" تعتزم شراء 860 ألف سهم من أسهمها بحد أقصى

بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بشراء أسهمها وبحد أقصى 860 ألف سهم بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن عملية الشراء سوف يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، موضحة أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء0.01%،ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.

وسيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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