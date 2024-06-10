الذهب يستعيد بعض البريق بعد تسجيل أكبر هبوط يومي منذ 2020

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استعاد الذهب بعض البريق اليوم الاثنين بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض يومي منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأميركية القوية التي خيبت آمال من يراهنون على الطلب الصيني وخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2304.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش،لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت 0.1 % إلى 2323.20 دولار.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5 % أو 83 دولارا للأوقية في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن جاء تقرير

الوظائف الأميركي أقوى من المتوقع ليبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

كما جاء الهبوط في الجلسة السابقة بعد أن خيبت الأنباء عن تعليق المركزي الصيني عمليات الشراء آمال المستثمرين الذين يراهنون على الطلب الصيني.

وتحول تركيز السوق إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الأربعاء وهو اليوم نفسه الذي سيتخذ فيه الاحتياطي الاتحادي قراره الجديد بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 %إلى 29.77 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.1% إلى 964.73 دولار وصعد البلاديوم 0.7 %إلى 918.55 دولار.