سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في "برمودا" توقعان مذكرة بِشأن الأصول الرقمية

دقيقتان للقراءة

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم حول الأصول الرقمية.

وقالت سوق أبوظبي العالمي في بيان إن المذكرة تحدد إطار عمل للتعاون بين الطرفين لدعم إنشاء شركات الأصول الرقمية في المناطق الخاضعة لإشرافهما، وضمان الرقابة الفعالة عليها.

ويشمل هذا الإطار التعاون في المجالات التنظيمية وآليات الإشراف والمساعدة في عمليات التحقيق ومبادرات تعزيز القدرات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في برمودا، كريغ سوان"تمثل الاتفاقية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي خطوة هامة نحو تعزيز الروابط بين السلطتين التنظيميتين، ودعم الابتكار وتطوير القدرات والموارد من خلال تفعيل سبل التعاون الدولي.

وتابع "وتسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز استقرار أسواقنا وإثراء الخبرات فيها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأصول الرقمية. نتطلع إلى المزيد من تبادل الخبرات والمعارف والتعاون التنظيمي لتهيئة وتحفيز بيئة نمو آمنة ومستدامة".

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إيمانويل جيفاناكيس،"يؤكد توقيع مذكرة التفاهم هذه التزامنا بتعزيز جهود التعاون وتبادل المعلومات بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا. وتتشاطر السلطتان التنظيميتان الالتزام المشترك بقيادة الابتكار المسؤول في قطاع الأصول الرقمية.

وقال "من خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى تعزيز الإشراف على شركات الأصول الرقمية بفعالية في المناطق الخاضعة لإشرافنا بما يمهد الطريق لمزيد من التنسيق التنظيمي وتعزيز النزاهة والكفاءة إلى جانب دفع النمو المدروس في القطاع."



وتشمل مذكرة التفاهم، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري بداية هذا العام، عدة مجالات إضافية للتعاون بما في ذلك المنشورات والمحتوى الإعلامي والكليات الإشرافية ومجموعات العمل والتدريب.