إدراج وبدء تداول أسهم "سماسكو" في السوق الرئيسية بـ"تداول" غدا

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قالت "تداول السعودية" إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وذكرت في بيان اليو الثلاثاء أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبتاريخ 30 مايو الماضي أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وقالت الشركة إن قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024م، وانتهت الساعة الخامسة مساءً في يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 7.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

ووصل عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب 1.065مليون مشترك وبمعدل تغطية 13مرة للأسهم المخصصة للأفراد والبالغة 12 مليون سهم.

وبلغ سعر الطرح 7.5 ريال للسهم، والقيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1.176 مليار ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.92007%.