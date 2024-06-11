مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة نقاوة لتقنية المعلومات
شعار شركة نقاوة لتقنية المعلومات
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20% من أسهم "نقاوة" في "نمو"

الشركة ستطرح 3 ملايين سهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة نقاوة لتقنية المعلومات "نقاوة" تسجيل أسهمها وطرح 3 ملايين سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم "أرامكو السعودية" بنجاح أسواق المال أرامكو اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم "أرامكو السعودية" بنجاح

وذكرت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تفاهمات بين "الحوثي" و"الشباب".. ومخاوف أميركية من تهديد جديد في باب المندب تفاهمات بين "الحوثي" و"الشباب".. ومخاوف أميركية من تهديد جديد في باب المندب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط