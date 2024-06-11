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سوق السعودية

"التنمية الزراعية" توزع 19% أرباحاً نقدية عن عام 2023

بإجمالي 38 مليون ريال وبواقع 1.9 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة التنمية الغذائية بتاريخ 10 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 19% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 38 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في31ديسمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.9 ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 4 يوليو 2024.

كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2023.

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