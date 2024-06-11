"يو بي إس" يتوقع تحقيق مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة

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قال بنك "يو بي إس -UBS" السويسري إن مؤشرات الأسهم الأميركية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق مزيد من المستويات القياسية، حتى لو كانت هناك مفاجآت على صعيد التضخم أو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح البنك أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو والمقرر صدورها غدا الأربعاء، من المرجح أن تكون كافية لكي يظل المستثمرون واثقين من توقعات تباطؤ التضخم، وسيتطلب الأمر ارتفاعا كبيرا في هذه القراءة، لزعزعة ثقتهم.
ورجح "UBS"أن يقوم الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
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