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سوق السعودية

عمومية "باعظيم" السعودية تصوت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم في 14 يوليو

ستصبح القيمة الاسمية للسهم 1 ريال، بدلا من 10 ريالات حاليا

دبي - العربية.نت
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دعت شركة باعظيم التجارية السعودية المساهمين للمشاركة في التصويت على تقسيم أسهم الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة الساعة 18:30 بتوقيت الرياض يوم الأحد 14 يوليو 2024.

وسيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وستصبح القيمة الاسمية للسهم 1 ريال، بدلا من 10 ريالات حاليا.

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ويبلغ عدد الأسهم قبل التعديل 1.01 مليون سهم، وسيصبح بعد التقسيم 101.2 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إنه لا يوجد تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

وفي حال الموافقة على تقسيم السهم، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( ايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

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