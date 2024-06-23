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سوق السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 2% في أول جلسة بعد عطلة العيد

مؤشر تاسي تجاوز مستوى 11700 نقطة

دبي - العربية.نت
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سجلت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، مكاسب قوية بنسبة 2% في نهاية تداولات أول جلسة بعد عطلة عيد الأضحى على مدار الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر "تاسي" بنسبة 2.01% أو 231 نقطة إلى مستوى 11729 نقطة، مستفيدا من العوامل الداعمة سواء ارتفاعات الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي، أو البيانات الاقتصادية، إضافة إلى صعود أسعار النفط.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، إن عطلة السوق السعودية بمناسبة العيد شهدت صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة منها التضخم في الاقتصاد البريطاني وتخفيض أسعار الفوائد لدى البنوك المركزية حول العالم.

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وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية Business"، أن العطلة شهدت أيضا إيجابية في أداء الأسهم العالمية خلال العطلة في الأسواق الأميركية والأوروبية.

وذكر الحامد أن السوق السعودية تحاول عكس ما حصل في الأسواق العالمية خلال العطلة، إلى جانب المردود الإيجابي لارتفاع أسعار النفط في حين كانت السوق مغلقة ولم تستطع تسعير هذا الارتفاع.

وبلغت تداولات السوق في نهاية جلسة اليوم نحو 5.1 مليار ريال، جراء تداول أكثر من 205.7 مليون سهم، وسجل 79 سهما ارتفاعا، فيما انخفض 151 سهما، من أصل 238 سهما مدرج في السوق.

وكانت أسهم شركات: (رسن، أكوا باور، سينومي ريتيل، الأبحاث والإعلام، الرياض) الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 10.6% إلى 5.03%.

أما أسهم شركات: (باتك، عذيب للاتصالات، سماسكو، صدق، ثمار) في قائمة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 5.8% و4.07%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة، رسن بـ730 مليون ريال، تالكو 384 مليون ريال، أرامكو 310 مليون ريال، والراجحي بقيمة 286 مليون ريال.

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