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بيتكوين

60 مليار دولار قيمة العملات تحت إدارة صناديق بيتكوين المدرجة في أميركا

بعد 5 أشهر من إطلاق هذه الصناديق

دبي - العربية.نت
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تصل قيمة العملات تحت إدارة صناديق تداول عملة بيتكوين المدرجة في أميركا نحو 60 مليار دولار بعد 5 أشهر من إطلاق هذه الصناديق.

وتضم القائمة نحو 7 صناديق تشمل (بلاك روك، Grayscale ، Fidelity، Ark، Bitwise Valkyrie، VanEck).

وتبلغ القيمة السوقية لصندوق Grayscale لتداول البيتكوين نحو 39.6 مليار دولار، فيما تتجاوز قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق 24.3 مليار دولار.

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وتصل القيمة السوقية لصندوق بلاك روك لتداول البيتكوين نحو 19.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق 17.3 مليار دولار.

أما صندوق Fidelity لتداول البيتكوين تبلغ قيمته السوقية نحو 10.9 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق نحو 9.9 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لصندوق Ark لتداول البيتكوين نحو 3.13 مليار دولار، في حين تصل قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق نحو 2.8 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لصندوق Bitwise نحو 2.36 مليار دولار، بينما سجلت قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق نحو 2.16 مليار دولار.

وسجلت القيمة السوقية لصندوق VanEck لتداول البيتكوين نحو 665 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق 530 مليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لصندوق Valkyrie لتداول البيتكوين نحو 570 مليون دولار، فيما بلغت قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق 500 مليون دولار.

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