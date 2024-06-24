3 طروحات أولية في أسواق الإمارات تجمع 4.8 مليار درهم بالنصف الأول
404 مليارات درهم حجم الطلبات للاكتتاب في الأسهم الإماراتية
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شهدت أسواق الإمارات 3 طروحات أولية خلال النصف الأول من العام الحالي جمعت نحو 4.8 مليار درهم.
وفي سوق أبوظبي جمع طرح ألف للتعليم نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20% من أسهم الشركة.
أما في سوق دبي جمع طرح سبينس 1.3 مليار درهم من خلال بيع 900 مليون سهم تشكل 25% من أسهم الشركة، بينما جمع طرح باركن نحو 1.6 مليار درهم من خلال بيع 750 مليون سهم تشكل 25% من أسهم الشركة.
وجمعت الطروحات الإماراتية الأولية طلبات قياسية بقيمة 404 مليارات درهم في 2024.
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