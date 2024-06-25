أسهم "إيرباص" تهبط 12% بعد تخفيض مستهدفات تسليم الطائرات في 2024

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انخفضت أسهم إيرباص بنحو 12% اليوم الثلاثاء بعد أن قالت الشركة إنها خفضت أهدافها لعام 2024، بما في ذلك تسليم الطائرات والأرباح.

قالت "إيرباص" اليوم الاثنين، إنها تتوقع الآن أن تبلغ أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب حوالي 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار)، بانخفاض عن تقدير سابق من 6.5 مليار يورو إلى 7 مليارات يورو تم تأكيده في 25 أبريل.

وأضافت الشركة أنها تتوقع الآن تسليم ما يقرب من 770 طائرة تجارية هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بالقرب من 800 طائرة. كما أرجأت "إيرباص" الجدول الزمني المستهدف لزيادة إنتاج طائراتها A320، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".

انخفضت أسهم "إيرباص" المدرجة في أوروبا بنسبة 11.96% في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

قالت الشركة إن تخفيض المستهدفات مرتبطة جزئيًا بقضايا سلسلة التوريد في أعمال الطائرات التجارية لشركة إيرباص.

وأشارت الشركة إلى أن "إيرباص تواجه مشكلات مستمرة محددة في سلسلة التوريد خاصة في المحركات والهياكل الجوية ومعدات المقصورة".

وقالت "إيرباص" إنها تواجه أيضًا تكاليف إضافية في قسم أنظمة الفضاء.

نتيجة لتوقعات التسليم المنخفضة، والتي تعني نموًا سنويًا بنسبة 5% بدلاً من 9%، خفضت "إيرباص" أهدافها المالية الرئيسية لعام 2024.

وتتوقع "إيرباص" الآن دخل تشغيلي أساسي يبلغ حوالي 5.5 مليار يورو، بدلاً من نطاق يتراوح بين 6.5 مليار إلى 7.0 مليار يورو، وتدفقات نقدية حرة تبلغ 3.5 مليار يورو بدلاً من 4.0 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري للمحللين "نحن نواجه رياحا معاكسة الآن؛ علينا أن نتحمل الأمر".