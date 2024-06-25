الدولار يهبط قرب مستوى 160 ينا مع مخاوف من تدخل السلطات اليابانية

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تراجع الدولار عن مستوى 160 ينا اليوم الثلاثاء إذ أبقت المخاوف من تدخل المسؤولين اليابانيين لدعم العملة الين صامدا بشكل ما مقابل العملات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، قال محللون إن عملة بيتكوين تعافت من بعض الخسائر بعد أسوأ يوم لها في بداية الأسبوع منذ أكثر من شهرين، وأرجعوا ذلك جزئيا إلى التدفقات الصادرة من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

خبير للعربية: بنك اليابان سيتدخل لدعم الين حال كسر مستوى 160 للدولار

وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.1% إلى 159.43 ين بعد أن تم تداوله في نطاق ضيق مع توخي المتداولين الحذر من بلوغ مستوى المقاومة الرئيسي الذي أدى إلى تدخل طوكيو في العملة بما يصل إلى 9.79 تريليون ين (61.33 مليار دولار) في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار.

وحال ذلك دون وصول الين إلى مستويات متدنية جديدة مقابل العملات الأخرى إذ استقر الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في 16 عاما عند 202.38 ين.

كما تراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى له منذ 17 عاما مقابل الين الياباني وبلغ في أحدث التعاملات 106.21.

وجاء أحدث انخفاض للين على خلفية اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو/حزيران إذ خيب صناع السياسات آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تخفيض فوري لمشتريات بنك اليابان الضخمة من السندات.

وأظهر محضر الاجتماع الصادر أمس الاثنين أن البنك المركزي ناقش احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ودعا مسؤول إلى زيادتها "دون تأخير كبير".

فيما تراجع الدولار قليلا قبيل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2691 دولار فيما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي ليستقر عند 0.6656 دولار.

وتراجع اليوان الصيني اليوم الثلاثاء ليصل إلى 7.2626 للدولار، ليقترب من الحد الأدنى لنطاق التداول اليومي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) عند 7.265 مقابل الدولار.

ولم يتجاوز اليوان الصيني هذا الحد قط.

وتراجع اليورو، الذي تعرض لضغوط وسط الاضطرابات السياسية في فرنسا في أعقاب دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئة لإجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر، 0.1% إلى 1.0721 دولار مع تكبد خسارة شهرية بنحو 1%.

ومع ذلك، لا يزال يجرى تداوله في نطاق يتراوح بين 1.07 و1.08 دولار خلال هذا العام.

ومقابل سلة من العملات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار ليستقر عند 105.39 نقطة.

وبالنسبة للعملات المشفرة، قفزت بيتكوين 3.1% إلى 61348 دولارا لتعوض بعض خسائرها البالغة 6.65% في الجلسة الماضية بسبب استمرار بيع المستثمرين حيازاتهم من عملة بيتكوين للخروج من سوق العملات المشفرة.