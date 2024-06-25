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وول ستريت

مستثمر أميركي يحصل على التزامات استثمارية بـ 5.3 مليار دولار لصندوقه

بمشاركة هيئة أبو ظبي للاستثمار ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس وUBS وHSBC

دبي - العربية.نت
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حصل المستثمر الأميركي Bobby Jain على التزامات بـ 5.3 مليار دولار لصندوق التحوط الجديد الذي سيطلقه في الأول من يوليو بدعم من صناديق ثروة سيادية خليجية بحسب وكالة "بلومبرغ".

وذكرت الوكالة أن هيئة أبو ظبي للاستثمار الإماراتية ومنصات مصرفية مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس ومجموعة UBS ومجموعة HSBC أكدت التزامها بالمشاركة في صندوق التحوط الجديد "Jain Global" التابع للمستثمر بوبي جين.

واستهدف جين الترويج لصندوقه خلال الـ 12 شهرا الماضية وذلك لجمع 10 مليارات دولار لإطلاقه، ولتحقيق ذلك قام بتخفيض رسوم الصندوق لإغراء المستثمرين مع تخفيض مستهدفات رأسمال الصندوق إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.

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