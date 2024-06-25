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مصادر: شركة "شي إن " قدمت طلبا لإدراج أسهمها في بورصة لندن

جمعت تمويلا العام الماضي قدرت قيمته ب 66 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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ذكرت مصادر مطلعةأن شركة "شي إن- Shein"الصينية قدمت أوراقا خاصة غير معلنة إلى هيئة الأسواق المالية البريطانية في أوائل يونيو لطرح محتمل لأسهمها في لندن، ومن المتوقع أن يكون الطرح أحد أكبر الطروحات العامة الأولية على مستوى العالم في 2024.

وأضافت المصادر، أن Shein بدأت في التواصل مع مستشاريها الماليين والقانونيين لاستكشاف إمكانية الإدراج في بورصة لندن.

الجدير بالذكر أن "شي إن" لتجارة الأزياء عبر الإنترنت قد جمعت تمويلا العام الماضي قدرت قيمته عند 66 مليار دولار.

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