مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على طرح وحدات "صندوق الراجحي القيادي" طرحاً عاماً

أكدت ضرورة الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق الراجحي القيادي" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75% اقتصاد اقتصاد المغرب بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

وأشارت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خياران أمام المحافظين في الانتخابات الإيرانية بعد انسحاب رضا زاكاني وأمير حسين خياران أمام المحافظين في الانتخابات الإيرانية بعد انسحاب رضا زاكاني وأمير حسين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط