هيئة السوق السعودية توافق على طرح وحدات "صندوق الراجحي القيادي" طرحاً عاماً

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق الراجحي القيادي" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​