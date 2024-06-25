الإمارات تطرح سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات

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أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات بدأت الترويج لطرح سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

وذكرت الوثيقة أن الإمارات من خلال وزارة المالية حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ومن المتوقع أن يكون الطرح من الحجم القياسي، الذي عادة ما يشير إلى طرح بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.

كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد أدرجت الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، سندات صادرة عن حكومة إمارة أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وكان من ثلاث شرائح، وذلك اعتبارا من يوم .

وبحسب قائمة أحكام التسعير، ستكون الشريحة الأولى لسندات بقيمة 1.75 مليار دولار بقائدة ثابته 4.875% تستحق عام 2029، بينما ستكون الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة ثابته 5% تستحق عام 2034، والشريحة الثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار بفائدة ثابته 5.5% تستحق عام 2054.