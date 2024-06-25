مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ديون

الإمارات تطرح سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات

حددت السعر الاسترشادي بنحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات بدأت الترويج لطرح سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

وذكرت الوثيقة أن الإمارات من خلال وزارة المالية حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ومن المتوقع أن يكون الطرح من الحجم القياسي، الذي عادة ما يشير إلى طرح بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.

كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد أدرجت الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، سندات صادرة عن حكومة إمارة أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وكان من ثلاث شرائح، وذلك اعتبارا من يوم .

وبحسب قائمة أحكام التسعير، ستكون الشريحة الأولى لسندات بقيمة 1.75 مليار دولار بقائدة ثابته 4.875% تستحق عام 2029، بينما ستكون الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة ثابته 5% تستحق عام 2034، والشريحة الثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار بفائدة ثابته 5.5% تستحق عام 2054.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خياران أمام المحافظين في الانتخابات الإيرانية بعد انسحاب رضا زاكاني وأمير حسين خياران أمام المحافظين في الانتخابات الإيرانية بعد انسحاب رضا زاكاني وأمير حسين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط