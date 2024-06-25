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"السوق" السعودية تقر طرح وحدات "صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية"

أكدت ضرورة الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق ودراستها

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية" على طرح وحدات "صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

الموافقة على الطرح العام لوحدات "صندوق الراجحي للبتروكيماويات" أسواق المال سوق السعودية الموافقة على الطرح العام لوحدات "صندوق الراجحي للبتروكيماويات"

وأشارت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".​

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