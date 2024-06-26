أسهم التكنولوجيا تصعد بـ"نيكاي" لأعلى مستوى في أكثر من شهرين

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ارتفع المؤشر "نيكاي" الياباني بأكثر من 1% ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وزاد نيكاي 1.26% إلى 39694.50 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من أبريل/نيسان، بعدما لامس أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر تقريبا، عند 39788.63 نقطة.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداول مرتفعا 0.56% إلى 2802.95 نقطة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان بعد فترة هدوء في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك عقب الأداء القوي لشركة إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة خلال الليل.

وقفز سهم "أدفانتست"، التي تعد إنفيديا من بين عملائها، سبعة بالمئة ليصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية اليوم، كما زاد سهم طوكيو إلكترون 3.6%. وكسب نيكاي بفضل السهمين 231 نقطة.

وعزز صعود نيكاي اليوم الأربعاء معنويات المستثمرين الذين ينتظرون مزيدا من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1% وكسب سهم سوفت بنك للاستثمار في الذكاء الاصطناعي 1.6%.