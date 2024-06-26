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سوق السعودية

اكتمال الاكتتاب في صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"

سيبدأ تداول وحداته في السوق السعودية بتاريخ 14 يوليو 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الخبير المالية"، بصفتها مدير صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"، عن اكتمال الاكتتاب في الصندوق، والذي انتهى يوم الخميس 13 يونيو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الصندوق استقطب على مدى 35 يوم عمل، 144,132مكتتباً، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات نحو 305.45 مليون ريال.

وسيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع مدير الطرح لإنهاء عملية التخصيص خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، كما سيتم بدء تداول وحدات الصندوق في سوق الأوراق المالية (تداول السعودية) بتاريخ 14 يوليو 2024م.

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