تراجع طفيف للذهب وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركية

1 دقيقة للقراءة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء قبيل بيانات التضخم الأميركية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تتيح مزيدا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% عند 2312.90 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2324.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، بحسب "رويترز".

وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق لدى آي.جي "ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي الليلة الماضية على خلفية تعليقات مجلس الاحتياطي التي تميل للتشديد أدى إلى بعض الضعف في أسعار الذهب هذا الصباح".

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة غدا الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وذكر جون رونج "تنبع المخاطر مع أي صعود مفاجئ في التضخم، الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من عدم اليقين بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقد يسفر عن مزيد من التراجع للمعدن الأصفر".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.90 دولار، وزاد البلاتين 1.2% إلى 993.10 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.4% إلى 944 دولارا.