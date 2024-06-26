انخفاض العائد على السندات الصينية أجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ 2002
وسط مخاوف مستمرة بشأن الاقتصاد المحلي
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انخفض العائد على السندات الصينية أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مع زيادة إقبال المستثمرين على السندات وسط مخاوف مستمرة بشأن الاقتصاد المحلي وتوقعات بتحفيز مالي إضافي.
وتراجع العائد على السندات أجل 10 سنوات إلى 2.2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، في حين ظلت عوائد السندات لأجل 20 و50 عاما عند مستوياتها التاريخية الدنيا.
ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.
وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً.
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