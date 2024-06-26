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هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20% من "التطبيقات الخليجية" في "نمو"

الشركة تستهدف طرح 6.25 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها بالموافقة على طلب شركة التطبيقات الخليجية بتسجيل أسهمها وطرح 6.25 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وحسب البيان، سوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

هيئة السوق السعودية توافق على طرح وحدات "صندوق الراجحي القيادي" طرحاً عاماً أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق السعودية توافق على طرح وحدات "صندوق الراجحي القيادي" طرحاً عاماً

وقالت الهيئة إنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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