وثيقة: مصرف الشارقة الإسلامي يبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

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أظهرت وثيفة مصرفية، اليوم الأربعاء، أن مصرف الشارقة الإسلامي بدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الأولي تم تحديده عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ويتم إصدار الصكوك المقومة بالدولار لأجل 5 سنوات في إطار برنامج صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لـ "رويترز".

جدير بالذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل طرح مزمع لصكوك لأجل خمس سنوات.

واختار المصرف "ستاندرد تشارترد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" منسقين عالميين مشتركين.

كما عين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك "إيه.بي.سي" وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، وفقاً لـ"رويترز".