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شركة المطاحن الرابعة في السعودية
شركة المطاحن الرابعة في السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من أسهم "المطاحن الرابعة" السعودية

الهيئة وافقت على إدراج 162 مليون سهم وطرحها للاكتتاب

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء الموافقة على طلب شركة المطاحن الرابعة إدراج 162 مليون سهم تعادل 30% من أسهمها وطرحها للاكتتاب العام في سوق الأسهم.

وقالت الهيئة في بيان إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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وتعمل الشركة في إنتاج الطحين (الدقيق) والأعلاف والنخالة ومشتقات القمح، وتشغل مصانع في الرياض والمدينة والمنطقة الشرقية بطاقة إنتاجية تبلغ 3150 طنا من حبوب القمح ونحو 450 طنا من العلف.

وتأسست شركة المطاحن الرابعة في 2017، وكانت جزءا من برنامج خصخصة أوسع في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وبيعت في 2021 إلى كونسورتيوم يضم أسواق العثيم وألانا العالمية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف مقابل 859 مليون ريال (229 مليون دولار).

وستنضم شركة المطاحن الرابعة إلى سلسلة من الطروحات الأولية في المملكة، كما سيأتي إدراجها عقب طرح 30% من شركة المطاحن الحديثة، المعروفة سابقا باسم شركة المطاحن الثالثة، في مارس/ آذار في عملية بيع جمعت 314.6 مليون دولار.

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