"تداول" السعودية تعلن إتمام الاستحواذ على 32.6% من شركة "دي إم إي"

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أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.

وقالت "تداول"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المجموعة استثمرت ما يقارب 107 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) من خلال الاستحواذ على نسبة 32.6% في شركة دي إم إي القابضة المحدودة تمثل مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة.

وأضافت أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية القائمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي أعلن عنها في 1 فبراير 2024م.

وذكرت أنه نتيجةً لهذه الصفقة، ستستثمر المجموعة بشكل غير مباشر في بورصة دبي للطاقة المحدودة والمملوكة بالكامل من قبل شركة دي إم إي القابضة المحدودة، والتي تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. كما ستكون المجموعة المساهم الأكبر إلى جانب بورصة شيكاغو التجارية (CME).

وأوضحت أنه سيتم الاستثمار في شركة دي إم إي القابضة المحدودة من قبل "شركة تداول الأولى للاستثمار"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "شركة تداول للاستثمار القابضة" إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة. ويهدف تأسيس شركة تداول للاستثمار القابضة لتكون الذراع الاستراتيجية لاستثمارات المجموعة.

وقامت المجموعة بتعيين شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة فهد أبوحيمد وماجد آل الشيخ ومنصور الحقباني و كليفورد تشانس للمحاماة كمستشار قانوني، وتعيين شركة ديلويت الشرق الأوسط كمستشار مالي ومحاسبي ومستشار للفحص النافي للجهالة للضريبة.

وأشارت إلى أنه وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، ستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه (إن وجدت).