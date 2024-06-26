مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجموعة تداول السعودية مناسبة
شعار مجموعة تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول" السعودية تعلن إتمام الاستحواذ على 32.6% من شركة "دي إم إي"

المجموعة استثمرت ما يقارب 107 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) لإتمام الصفقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.

وقالت "تداول"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المجموعة استثمرت ما يقارب 107 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) من خلال الاستحواذ على نسبة 32.6% في شركة دي إم إي القابضة المحدودة تمثل مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة.

وأضافت أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية القائمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي أعلن عنها في 1 فبراير 2024م.

اكتمال الاكتتاب في صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" أسواق المال سوق السعودية اكتمال الاكتتاب في صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"

وذكرت أنه نتيجةً لهذه الصفقة، ستستثمر المجموعة بشكل غير مباشر في بورصة دبي للطاقة المحدودة والمملوكة بالكامل من قبل شركة دي إم إي القابضة المحدودة، والتي تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. كما ستكون المجموعة المساهم الأكبر إلى جانب بورصة شيكاغو التجارية (CME).

وأوضحت أنه سيتم الاستثمار في شركة دي إم إي القابضة المحدودة من قبل "شركة تداول الأولى للاستثمار"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "شركة تداول للاستثمار القابضة" إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة. ويهدف تأسيس شركة تداول للاستثمار القابضة لتكون الذراع الاستراتيجية لاستثمارات المجموعة.

وقامت المجموعة بتعيين شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة فهد أبوحيمد وماجد آل الشيخ ومنصور الحقباني و كليفورد تشانس للمحاماة كمستشار قانوني، وتعيين شركة ديلويت الشرق الأوسط كمستشار مالي ومحاسبي ومستشار للفحص النافي للجهالة للضريبة.

وأشارت إلى أنه وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، ستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه (إن وجدت).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
3 أيام على التصويت.. مخاوف من التدخل الروسي في الانتخابات البريطانية 3 أيام على التصويت.. مخاوف من التدخل الروسي في الانتخابات البريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط