أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بينما ينصب التركيز على صدور بيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2314.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو/حزيران.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2324.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة السابقة. ويزيد هبوط الدولار من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.

أما خفض أسعار الفائدة، فيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 28.87 دولار، بينما انخفض البلاتين 0.3% إلى 1008.10 دولار كما تراجع البلاديوم 1.3%ة إلى 916.83 دولار.