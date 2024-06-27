أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين

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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو/حزيران.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2310.20 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر، إن "صعود الدولار الأميركي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب وكأنه يسبح ضد التيار".

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 930.39 دولار.