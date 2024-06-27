أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات اقتصادية وانتخابات فرنسية

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الخميس بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية عالمية مهمة وأيضا قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، بينما هوى سهم إتش آند إم الفرنسية للبيع بالتجزئة بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أقل من التوقعات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4% لتستمر خسائره لثالث يوم على التوالي.

وتصدرت أسهم شركات البيع بالتجزئة خسائر القطاعات بهبوطها 1.9% بفعل نزول سهم إتش آند إم، ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة، 12.9% بعد أن سجلت أرباحا فصلية أقل من المتوقع وتوقعت هبوط مبيعات يونيو/حزيران، وفقا لـ "رويترز".

ويترقب الجميع الآن بيانات تضخم رئيسية أميركية تصدر غدا الجمعة وقد تسهم في تقييم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، سيترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وسيتابع المستثمرون أيضا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأسبوع المقبل.