مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات اقتصادية وانتخابات فرنسية

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضا 0.4%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الخميس بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية عالمية مهمة وأيضا قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، بينما هوى سهم إتش آند إم الفرنسية للبيع بالتجزئة بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أقل من التوقعات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4% لتستمر خسائره لثالث يوم على التوالي.

وتصدرت أسهم شركات البيع بالتجزئة خسائر القطاعات بهبوطها 1.9% بفعل نزول سهم إتش آند إم، ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة، 12.9% بعد أن سجلت أرباحا فصلية أقل من المتوقع وتوقعت هبوط مبيعات يونيو/حزيران، وفقا لـ "رويترز".

الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين أسواق المال الدولار الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين

ويترقب الجميع الآن بيانات تضخم رئيسية أميركية تصدر غدا الجمعة وقد تسهم في تقييم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، سيترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وسيتابع المستثمرون أيضا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأسبوع المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط