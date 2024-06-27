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الدولار الأميركي والين الياباني
الدولار الأميركي والين الياباني
الدولار

الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين

الناتج المحلي الإجمالي في أميركا ارتفع 1.4% على أساس سنوي في الربع الماضي

دبي - العربية.نت
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ارتفع الين من أدنى مستوى له منذ 38 عاما مقابل الدولار، اليوم الخميس، على خلفية بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، غير أن المتعاملين ظلوا في حالة تأهب، تحسبا لأي مؤشرات على تدخل للسلطات اليابانية لدعم العملة.

ومقابل عملات أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات.

مؤشر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023

أظهرت التقارير الأميركية انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي 6 آلاف إلى 233 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/حزيران، وفقا لـ "رويترز".

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وأظهرت بيانات أخرى أن وتيرة النمو الاقتصادي تراجعت بشكل حاد في الربع الأول. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.4% على أساس سنوي في الربع الماضي، ولكن بانخفاض عن 3.4% في الفترة نفسها من 2023.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضا ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وفي أواخر التعاملات الصباحية، ارتفع الين 0.2% مقابل الدولار إلى 160.555 بعد أن انخفض إلى 160.88 أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1986.

وهبطت العملة اليابانية بنحو 2% هذا الشهر و12% خلال العام مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الأخرى، زاد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.2651 دولار، كما ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0710 دولار.

لكن اليورو يتجه نحو خسارة بما يقرب من 1.4% هذا الشهر متأثرا بالاضطرابات السياسية في منطقة اليورو قبيل الانتخابات المبكرة في فرنسا المقررة يوم الأحد.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 105.84 نقطة، وهو مستوى ليس بعيدا عن أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 106.13 الذي سجله، أمس الأربعاء.

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