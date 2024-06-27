الهند تخفف قواعد سوق المال للسماح لغير المقيمين بالاستثمار

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خففت الهند القواعد المنظمة للتسجيل في سوق الأوراق المالية لتسمح للهنود المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار في السوق الهندية من خلال المركز الدولي للخدمات المالية.

وبحسب وكالة بلومبرغ أن هيئة سوق المال والتداول الهندية ألغت الحد الأقصى المسموح به للهنود المقيمين وغير المقيمين بامتلاكه في أي صندوق استثمار أجنبي يقدم طلبًا للتسجيل في المركز الدولي للخدمات المالية.

كما حددت الهيئة بشكل منفصل شروط تسجيل أي صندوق استثمار أجنبي في الهند وتتضمن عدم السماح لأي هندي غير مقيم أو مواطنين هنود يعيشون في الخارج أو هنود مقيمين بامتلاك أكثر من 50%من أصول الصندوق، وألا تزيد إسهام أي مستثمر من هذه الفئات عن 25% من أصول الصندوق وفق وكالة الأنباء العمانية.