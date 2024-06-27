بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل صعود أسعار النفط

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، بفضل صعود أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط في حالة اتساع نطاق التوترات.

وارتفع سعر خام برنت 0.63% إلى 85.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وصعد المؤشر السعودي، الذي حقق أول مكاسب شهرية بعد ثلاثة أشهر متتالية من الخسائر، بنحو 0.6% بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير تالكو الصناعية 10% وسهم البنك الأهلي السعودي 2.2%، "رويترز".

وتقدم سهم "أكوا باور" للطاقة المتجددة 2.9% بعد أن وقعت الشركة بحسب بيان لها اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.

وتبلغ قيمة الاتفاقيات 12.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار).

وأضاف مؤشر أبوظبي 0.4% إلى قيمته بعد خسائر لجلستين.

وربح سهم الدار العقارية 1.7% وسهم مجموعة ملتي بلاي 1.5%.

وربح المؤشر القطري 0.9% مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة عشرة على التوالي بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي.

وحقق سهم بنك قطر الوطني صعودا بنحو 0.4% وسهم قطر لنقل الغاز 3.7%.

وأنهى المؤشر القطري جميع جلسات يونيو/حزيران في المنطقة الخضراء مسجلاً أعلى مكسب شهري خلال العام الجاري، وفقا لبيانات بورصة لندن.

واختتم مؤشر دبي جلسة التداول اليوم على ارتفاع 0.1% مع صعود سهم إعمار العقارية 1.6% ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.9% وسهم "إي.إف.جي" القابضة 4.6%.

وقال المدير الإداري في "تيكميل" جوزف ضاهرية إن السوق المصرية تحافظ على المسار الإيجابي رغم وجود مستوى مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، لكن "في الوقت نفسه، قد تتواصل ضغوط أزمة الطاقة الحالية على النشاط الاقتصادي والصناعي وقد تؤثر على سوق الأسهم إذا تفاقمت".