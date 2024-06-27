توقعات سلبية من "مايكرون تكنولوجي" تضغط على أسهم الرقائق

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بعد أيام من تراجع القيمة السوقية لشركة إنفيديا Nvidia بنحو نصف تريليون دولار، انخفضت أسهم "مايكرون تكنولوجي -Micron Technology" بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق.
بعد أن قدمت الشركة المصنّعة لرقائق الذاكرة توقعات لبياناتها المالية أقل من أكثر التوقعات تفاؤلا من قِبل المستثمرين.
وأرسلت موجة البيع التي تلت تصريحات "مايكرون Micron" تذكيرا جديدا للمستثمرين بالمخاطر الكامنة في الرهانات على صانعي رقائق الذكاء الاصطناعي،وهو ما تسبب في انخفاض أسهم أكبر شركتين للرقائق في كوريا الجنوبية أيضا، وهما سامسونغ إلكترونكس Samsung Electronics وإس كيه هاينكس -SK Hynix".
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